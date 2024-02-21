Uyumadan önce yastığınızın altına sarımsak koyun! Deneyen bırakamıyor...

Sarımsak aynı zamanda B1 vitamini ve melatonin açısından zengindir, bu da daha iyi bir uyku için etkili bir besindir.

Ancak, herkesin vücut yapısı ve tepkileri farklı olduğu için bu tür uygulamaları denemeden önce dikkatli olunması önemlidir.

Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşıldığında, bir uzmana danışmak gereklidir.