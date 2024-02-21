Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı, 27 bin personel alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre alınacak personelle ilgili, "Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır." denildi.