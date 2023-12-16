Doğal antibiyotik! Gece başucunuza koyun tüm hastalıklardan korunun

Soğan ve karanfil bir araya gelince üst solunum yollarında bulunan enfeksiyonlara karşı etki gösterir. Aynı zamanda burun tıkanıklığını da geçiren soğan ve karanfil, rahat bir nefes almak için denenmesi gereken etkili yöntemlerden biridir. Grip, nezle ve soğuk algınlığı yaşamamak ve yaşandığında daha hafif atlatmak için bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.

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