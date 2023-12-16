16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Doğal antibiyotik! Gece başucunuza koyun tüm hastalıklardan korunun

Doğal antibiyotik! Gece başucunuza koyun tüm hastalıklardan korunun

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 16.12.2023
ABONE OL
Doğal antibiyotik! Gece başucunuza koyun tüm hastalıklardan korunun

Kış aylarında artan soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklara karşı korunmak çok kolay! Soğan ve karanfille hazırlayacağınız bu doğal antibiyotik, sağlığınıza pek çok fayda sağlayacak.

Soğuk havaların gelmesiyle beraber hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Bu süreçte hasta olmamak için sağlıklı ve bol vitaminli gıdalar ile beslenmenin yanında soğan karanfil kürünü de uygulayarak kendinizi tam anlamıyla koruma altına alabilirsiniz. İşte kış aylarında hastalıklardan koruyan karanfilli soğan tarifinin uygulama yöntemi...

YATMADAN ÖNCE UYGULAYIN

Yatmadan önce bir orta boy soğana aralarında biraz boşluk kalacak şekilde karanfilleri batırın. Daha sonra hazırladığınız bu karanfil batırılmış soğanı başucunuza koyarak uyuyun. Yüzyıllar öncesine dayanan bu tarif en etkili antibiyotik olarak biliniyor.

KARANFİLLİ SOĞANIN FAYDALARI

Soğana karanfil batırmanın en önemli faydası doğal antibiyotik etkisi göstermesidir. Bilinen bir diğer faydalarından biri de öksürük krizlerini yatıştırması. Gece boyu öksürük krizlerine maruz kalıyorsanız soğan karanfil yöntemi ile bu soruna çözüm getirmeniz mümkün.

Soğan ve karanfil bir araya gelince üst solunum yollarında bulunan enfeksiyonlara karşı etki gösterir. Aynı zamanda burun tıkanıklığını da geçiren soğan ve karanfil, rahat bir nefes almak için denenmesi gereken etkili yöntemlerden biridir. Grip, nezle ve soğuk algınlığı yaşamamak ve yaşandığında daha hafif atlatmak için bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.

Birçok hastalığın temelinde o yatıyor! BİRÇOK HASTALIĞIN TEMELİNDE O YATIYOR!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA