Birçok hastalığın temelinde o yatıyor! İşte çinko eksikliğinin sonuçları

Birçok hastalığın temelinde vitamin eksikliği yatmaktadır. Vücut için en önemli vitaminlerden olan çinkonun eksik olması durumunda, kısırlık, odaklanma zorluğu ve çocuklarda büyüme ve gelişmenin yavaşlaması gibi pek çok etkisinin olduğu tespit edildi. İşte çinko eksikliğinin zararları ve nasıl yükseltileceği...