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Birçok hastalığın temelinde o yatıyor! İşte çinko eksikliğinin sonuçları

Birçok hastalığın temelinde vitamin eksikliği yatmaktadır. Vücut için en önemli vitaminlerden olan çinkonun eksik olması durumunda, kısırlık, odaklanma zorluğu ve çocuklarda büyüme ve gelişmenin yavaşlaması gibi pek çok etkisinin olduğu tespit edildi. İşte çinko eksikliğinin zararları ve nasıl yükseltileceği...

Giriş Tarihi: 16.12.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 10:19
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Birçok hastalığın temelinde o yatıyor! İşte hayatı tehdit eden vitamin

Çinko, metabolik faaliyetlerde ve özellikle de bağışıklık sisteminde oldukça önemli görevleri bulunan bir mineral olma özelliğine sahiptir. Vücutta çinko, en fazla kemiklerde, kas, saç ve deri de görülebilmektedir. Bazı gıdalarda doğal olarak bulunmakta olan çinkonun vücut için gerekli bir mineral olduğu bilinmektedir.

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Birçok hastalığın temelinde o yatıyor! İşte hayatı tehdit eden vitamin

VÜCUTTA ÇİNKO EKSİLİĞİ NELERE YOL AÇAR?

Çinko eksikliğinin görülmesinin vücutta çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini söylemek mümkündür. Vücuda yeteri kadar çinko alınamaması durumunda, bağırsak fonksiyonlarında değişiklik görülmesi ve çeşitli enfeksiyonların görülmesi söz konusu olabilmektedir.

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Birçok hastalığın temelinde o yatıyor! İşte hayatı tehdit eden vitamin

Çinko eksikliğine bağlı olarak, kişilerde görme sorunları, iştahsızlık, ishal, tırnak bozuklukları, saç dökülmesi, kuru ve pürüzlü cilt gibi belirtilerin oluştuğu da söylenebilir. Vücutta çinkonun eksik olması durumunda, farklı belirtilerin görülebildiği bilinir.

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Birçok hastalığın temelinde o yatıyor! İşte hayatı tehdit eden vitamin

Çinko eksikliğinin belirtileri şunlardır;

- Sürekli uyku hali

- Kısırlık

- Odaklanma zorluğu

- Açıklanamayan şekilde kilo kaybedilmesi

- Tat ve koku kaybında azalma olması

- Ağız çevresinde ve vücudun çeşitli kısımlarında deri döküntüleri

- Saç dökülmesi

- İshal

- Soğuk algınlıkları ve enfeksiyonlar

- Vücuttaki yaraların iyileşmesinde gecikme görülmesi

- Çocuklarda büyüme ve gelişmenin yavaşlaması

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Birçok hastalığın temelinde o yatıyor! İşte hayatı tehdit eden vitamin

ÇİNKO EKSİKLİĞİ NEDEN OLUŞUR?

Çinko eksikliğinin en yaygın olarak görülmesinin nedeni, beslenme eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Tüketilen bazı besin maddelerinin içerisinde çinko doğal bir şekilde bulunur. Çinko içerikli besinlerin yeterince tüketilememesi durumunda ise vücutta çinko eksikliği görülür.