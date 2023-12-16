Dünyanın en faydalı besini! Canan Karatay açıkladı! Anne sütü kadar faydalı...
Canan Karatay tavsiye etti! Cevizi bir bardak suda bekletip tüketin! Vücudumuzda sağladığı etkileri inanılmaz... Karatay, ekmek yerine tüketilen cevizin içerdiği sağlıklı yağların, insülin seviyelerini dengeleyerek açlık krizlerini önleyebileceğini belirtti. Peki, ceviz suyu nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? İşte haberin detayları...
Süper besinler arasında özel bir yere sahip olan ceviz, içeriğindeki zengin besin öğeleriyle sağlığımıza sayısız fayda sağlıyor. Canan Karatay tarafından da sıklıkla önerilen bu besinin faydaları vücudumuzda inanılmaz etkiler yaratıyor! İşte, ceviz suyunun bilinmeyen faydaları...
Karatay, daha önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Ekmek yerine ceviz tüketimini öneren Karatay, cevizin yanı sıra fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişlerin de bol miktarda sağlıklı yağ içerdiğini vurguluyor. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği ceviz suyunun faydaları...
CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI!
Yüksek Protein İçeriği: Ceviz suyu, yüksek miktarda protein içerir. Bu özellikle hayvansal kaynaklı protein ihtiyacı olanlar için iyi bir alternatif olabilir.
Kolesterol Düzenleyici: Ceviz suyu, kolesterol düzenleyici özelliklere sahiptir. Düzenli tüketildiğinde, kalp, damar ve dolaşım sistemini destekleyebilir.
Sindirime Yardımcı Olur: Lif açısından zengin olan ceviz suyu, sindirim sistemine yardımcı olabilir ve düzenli bağırsak hareketlerini destekleyebilir.
Omega-3 Deposu: Ceviz suyu, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığını, kalp-damar sistemini ve iltihaplanma karşı korumayı destekleyebilir.
Antioksidan Etkisi: Ceviz suyu, antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanma belirtilerini hafifletebilir.
Sağlıklı Cilt İçin: Ceviz suyu, içeriğindeki vitamin ve minerallerle sağlıklı bir cilt için faydalı olabilir.
Serbest Radikallerle Mücadele: Ceviz suyu, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltabilir.
Yağ Yakımını Hızlandırır: İçeriğindeki bileşenler, metabolizmanın hızlanmasına ve yağ yakımının artmasına yardımcı olabilir.
Kilo Vermeyi Kolaylaştırır: Ceviz suyu, yağ yakımını artırarak kilo vermeyi kolaylaştırabilir.
Kan Şekerini Düzenler: Bazı çalışmalar, cevizin kan şekerini düzenleyici etkileri olabileceğini göstermektedir.
CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?
Ceviz suyunu hazırlamak oldukça basit. İşte sırasıyla yapılışı...
➡1 adet cevizin kabuğunu kırıp içini çıkartın.
➡Cevizin kabuğu ile cevizi bir demliğin içerisine koyup kaynatın. Bu şekilde 1 saat boyunca demlenmesini bekleyin.
➡Ceviz suyu demlendikten sonra sabaha kadar bekletin.
➡Hazırladığınız ceviz suyunu sabah aç karnına içebilirsiniz.
➡Ayrıca ceviz suyuyla birlikte cevizi de çiğneyerek tüketebilirsiniz.
CEVİZ SUYUNU KİMLER KULLANMAMALI?
*Herhangi bir kronik hastalığı,
*Kalp ve damar hastalığı,
*Böbrek hastalığı,
*Tiroit hastalığı olanların kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışması gerekmektedir.
*Bu hastalıkların tedavisinde bazı beslenme kısıtlamaları uygulanıyor olabilir. Özellikle içeriğindeki yüksek mineraller küçük çocukların bünyesine ağır gelebilir.
Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.
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