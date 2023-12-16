Dünyanın en faydalı besini! Canan Karatay açıkladı! Anne sütü kadar faydalı...

Karatay, daha önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Ekmek yerine ceviz tüketimini öneren Karatay, cevizin yanı sıra fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişlerin de bol miktarda sağlıklı yağ içerdiğini vurguluyor. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği ceviz suyunun faydaları...