Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
Zengin vitamin ve mineraller içeren bu doğal yağ, cildi nemlendirir ve besler, aynı zamanda çeşitli olumsuzluklara karşı koruma sağlar. Soğuk hava, rüzgar ve kuru hava koşulları cildin kurumasına ve çatlamasına neden olabilir. İşte tek damlasıyla bebek cildinizi geri kazanmanızı sağlayacak o yağ...
Zengin vitamin ve mineraller içeren bu doğal yağ, cildi nemlendirir ve besler, aynı zamanda çeşitli olumsuzluklara karşı koruma sağlar. Soğuk hava, rüzgar ve kuru hava koşulları cildin kurumasına ve çatlamasına neden olabilir. İşte tek damlasıyla bebek cildinizi geri kazanmanızı sağlayacak o yağ...
SHEA YAĞI FAYDALARI NELERDİR
1. Tüm cilt tipleri için güvenlidir
Shea yağı cildi kuruttuğu bilinen kimyasal tahriş edici maddeler içermez ve gözenekleri tıkamaz. Neredeyse her cilt tipi için uygundur.
2. Nemlendirici etkiye sahiptir
Shea yağı, geleneksel tıpta nemlendirici etkileri için de kullanılır. Ciltte hızla emilen shea yağı, cildiniz ve dış ortam arasındaki bariyeri onararak nemi içeride tutar ve cildin kuruluk riskini azaltır.
3. Kolajen üretimini artırır
Shea yağı triterpenler içerir. Doğal olarak oluşan bu kimyasal bileşiklerin, kolajen lif yıkımını etkisiz hale getirdiği düşünülmektedir. Shea yağı, ince çizgilerin görünümünü en aza indirebilir ve daha dolgun bir cilde neden olabilir.
4. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltır
Shea yağı, kolajen üretimini artırarak ve yeni hücre oluşumunu teşvik ederek, araştırmacıların "foto yaşlanma" olarak adlandırdığı, çevresel stres ve yaşlanmanın ciltte yaratabileceği kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltmaya yardımcı olur.
5. Egzama, dermatit ve sedef hastalığını yatıştırır
Shea'nın anti-enflamatuar özellikleri cildi yatıştırmaya ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bu özellikle egzama ve sedef hastalığı gibi iltihaplı cilt rahatsızlıkları için faydalı olabilir.
6. Mantar tedavisinde etkilidir
Shea yağı saçkıran ve ayak mantarına neden olan mantar sporlarını öldürür.
7. Çatlakların ve yara izlerinin görünümünü azaltır
Shea yağının keloid fibroblastların (yara dokusu) çoğalmasını durdurduğu ve onların yerini alacak sağlıklı hücre büyümesini teşvik ettiği düşünülür. Aynı zamanda cildinizin iyileşmesine yardımcı olarak çatlakların ve yara izlerinin görünümünü en aza indirir.
SHEA YAĞI NEDİR?
Shea yağı, shea ağacının kabuklu yemişlerinden elde edilen yağdır. Sıcak ortamlarda katı halde bulunur ve kirli beyaz rengindedir. Shea ağaçları Batı Afrika'ya özgüdür ve shea yağının çoğu hala o bölgeden gelmektedir. Shea yağı yüzyıllardır kozmetik bir bileşen olarak kullanılmaktadır. İçindeki vitamin ve yağ asitleri, kolay sürülebilen kıvamıyla birlikte, shea yağını cildinizi pürüzsüzleştirmek, yatıştırmak ve yumuşatmak için harika bir ürün haline getirir.
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- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
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