Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!

Shea yağı, shea ağacının kabuklu yemişlerinden elde edilen yağdır. Sıcak ortamlarda katı halde bulunur ve kirli beyaz rengindedir. Shea ağaçları Batı Afrika'ya özgüdür ve shea yağının çoğu hala o bölgeden gelmektedir. Shea yağı yüzyıllardır kozmetik bir bileşen olarak kullanılmaktadır. İçindeki vitamin ve yağ asitleri, kolay sürülebilen kıvamıyla birlikte, shea yağını cildinizi pürüzsüzleştirmek, yatıştırmak ve yumuşatmak için harika bir ürün haline getirir.