Çamaşırlardaki tüy ve tozlardan kurtulmak çok kolay! Makineye 3-4 tane koymak yetiyor
Çamaşır yıkama esnasında yapacağınız değişiklikler, kıyafetlerde biriken toz, saç ve tüylerde tek seferde kurtulmanıza olanak sağlıyor. Makinenin içine 3-4 tane atmak yeterli oluyor. İşte çamaşırlarınızdaki bütün pisliği temizleyen bir yöntem yöntem...
Kurutma makinesi çamaşırların üzerindeki kıl ve pislikleri emen filtre sistemine sahip. Ancak bu durum çamaşır makinelerinde geçerli değil. Kurutma makinesi olmayanların ise üzülmesine gerek.
Çamaşırları yıkama esnasında makinenize 3-4 adet atmak yeterli oluyor. Böylelikle kedi tüylerinden toza saça kadar pek çok pisliği çekip emiyor.
EMME GÜCÜ TÜYLERİ TOPLUYOR
Çoğu evde, çantamızda veya masamızda bulunan ıslak mendiller, kıyafetlerimizin temizliği için harika bir yardımcı olabilir. Çamaşırları yıkarken, makinenin içine 3-4 adet ıslak mendil eklemek, ıslak mendillerin etkili emme gücü sayesinde kıyafetlerinizdeki tüyleri toplamaya yardımcı olabilir.
Ancak, ıslak mendillerin bazen dağılma eğilimi gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Bu sorunu çözmek için kaliteli ıslak mendiller kullanmanız gerekebilir. Evcil hayvanların tüylerinden, yanınızda unutulan peçete tüylerine ve hatta saç tellerine kadar, ıslak mendilin üzerinde biriken tüyleri gördüğünüzde şaşıracaksınız.
DİĞER YÖNTEM BULAŞIK SÜNGERİ
Bir diğer yöntem ise çamaşır makinenize bulaşık süngeri atmaktır. Bulaşık süngeri de aynı şekilde makinedeki kılları tüyleri tamamen topluyor.
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