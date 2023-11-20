Çamaşırlardaki tüy ve tozlardan kurtulmak çok kolay! Makineye 3-4 tane koymak yetiyor

Ancak, ıslak mendillerin bazen dağılma eğilimi gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Bu sorunu çözmek için kaliteli ıslak mendiller kullanmanız gerekebilir. Evcil hayvanların tüylerinden, yanınızda unutulan peçete tüylerine ve hatta saç tellerine kadar, ıslak mendilin üzerinde biriken tüyleri gördüğünüzde şaşıracaksınız.