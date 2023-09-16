Eris varyantı Türkiye’de görüldü! Maske zorunluluğu ve yasak gelecek mi? Uzmanlardan rahatlatan açıklama...





"DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"



Prof. Dr. Tevfik Özlü, herşeye rağmen dikkatli olunması uyarısında da bulunarak "Dikkatli olmak gerekiyor çünkü Eylül ayından itibaren Nisan'a Kuzey yarım küre ülkelerinde Türkiye'de de bu solunum yolu viral enfeksiyonlarının sıklığı artıyor. Covid'te artık bunlardan bir tanesi. Grip, soğuk algınlığı da aynı şekilde var. Birazda okulların açılmasıyla beraber kreşlerde, anaokullarında, ilkokullar başta olmak üzere tüm okullarda öğrenciler arasında hızlı bir şekilde yayılıyor. Oradan da anne, babalara ve topluma yayılıyor. Bu açıdan benim önerim çocuk, genç, yetişkin olsun fark etmez solunum yolu enfeksiyon belirtileri gösteren öksüren, aksıran, hapşıran, burnu akan, halsizlik, kırgınlık, boğaz ağrısı gibi semptomları olan kişilerin topluma çıkmamaları, evde bir hafta istirahat etmeleri kendilerini izole etmeleri bunu yapabilirsek salgının toplumda yayılmasını önlemiş oluruz. En etkili önlem budur aslında. Kişi eğer topluma karışmak zorundaysa o zaman maske kullanmasını öneririm. Ama hasta kişilerin maske kullanmasını öneririm. Sağlıklı kişilerin maske kullanmasını gerektirecek bir şey değil. Tabi birde kronik hastalığını olanlar, 65 yaş üstü olanlar bağışıklığı baskılanmış olanlarının bu dönemde sadece Covid'ten değil diğer tüm solunum yolu virüslerinden korunmak için her zamankinden daha dikkatli olmalarını öneririm" diye konuştu.