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Günde bir bardak tüketerek unutkanlık sorunundan kurtulun! Ender Saraç'tan hafıza sorunu ortadan kaldıracak formül

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Günde bir bardak tüketerek unutkanlık sorunundan kurtulun! Ender Saraç’tan hafıza sorunu ortadan kaldıracak formül

Unutkanlığa mucizevi karışım Dr. Ender Saraç’tan geldi. Birçok kişinin şikayetlerinde sık sık dile getirdiği unutkanlık problemini günde 1 veya 2 fincan tüketerek ortadan kaldırabilirsiniz. İşte beyin fonksiyonlarınızı hızlandıracak ve hafızayı güçlendirecek karışımın tarifi ve hazırlanışı….

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre yoğun iş hayatı ve stres unutkanlık yapan en önemli etmenlerin başında yerini alıyor. Tabi ki vitamin eksikliği ve belli başlı bazı hastalıklarda gün içerisinde beyin fonksiyonlarını etkileyerek unutkanlık oluşmasına neden oluyor. Söz konusu durumdan kurtulmak veya yavaşlatmak için Dr. Ender Saraç, etkili, doğal bir karışım öneriyor. Karşımı günde bir bardak tüketmeniz zihinsel aktivitelerini artıracak ve hafızanızı güçlendirecek. İşte sizi unutkanlıktan kurtaracak o mucizevi karışım ve tarifi…

DR. ENDER SARAÇ'TAN UNUTKANLIĞA İYİ GELEN MUCİZEVİ TARİF

Dr. Ender Saraç unutkanlık sorununu ortandan kaldıracak, beyin fonksiyonlarını hızlandıracak ve hafızayı güçlendirecek mucizevi doğal tarifi açıkladı. Hazırlanan tarifi şekersiz olarak tüketmeniz ve etkili olabilmesi için gündüz saatlerinde tüketmeniz gerekiyor. Karışımın gece geç saatlerde tüketilmesi uygun görülmüyor. Ayrıca şekersiz içemeyenler içerisine bir dilim limon ekleyerek de tükete bilir.

İşte günde 1-2 defa tüketebileceğiniz karışımın malzemeleri;

- 1-2 yaprak Gingko Biloba

- 1 küçük dal adaçayı

- 1 su bardağı sıcak su

- Limon dilimi

Hazırlanışı;

Taze gingko biloba yaprakları ve adaçayını bardağa doldurduğunuz kaynar suda 4 dakika kadar demleyin. Aslında tarif bu kadar kolay. Tercihe göre limon eklemeyi de unutmayın.

UNUTKANLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

Ceviz

Unutkanlık için en etkili yiyecek cevizdir. Zaten cevizin hafızayı güçlendirdiğini bilmeyen yoktur. Doğal olarak düzenli bir şekilde ceviz tüketen insanlarda hafıza güçlü olur. Buda unutkanlık sorununa karşı iyi gelmektedir.

Kuruyemişler

Fındık, badem, kaju ve daha birçok kuruyemiş içerisinde E vitamini yer almaktadır. E vitamini eksikliği unutkanlığa neden olduğu için kuruyemiş tüketimi bu eksikliği kapatır. Bu sayede unutkanlık yaşama şansınızda azalacaktır.

Balık

Balık, omega-3 yağ asidi bakımından oldukça zengindir. Haftada en az iki sefer balık tüketmek unutkanlığın en iyi çözümleri arasında yer almaktadır.

Kırmızı Et

Zengin bir B12 kaynağı olan kırmızı eti haftada 1-2 kez kesinlikle tüketmek gerekir. Özellikle B12 vitamini eksik olan kişilerde unutkanlık daha sık görülmektedir.

Ispanak, Tere, Maydanoz ve Benzer Sebzeler

E vitamini içeren ıspanak, tere, marul, brokoli ve bunlara benzer sebzelerde unutkanlığa karşı doğal besin kaynaklarıdır.

Süt ve Süt Ürünleri

Süt, yoğurt, peynir ve bunlara benzer ürünlerinde unutkanlık için yararlı olduğunu söyleyebiliriz.

Nar

Narın vücut için faydaları oldukça çoktur. Narın düzenli olarak tüketilmesi hafızayı güçlendirmeye yarar. Bu meyvenin tüketimi sayesinde kan dolaşımı düzenli ve sağlıklı olarak devam eder. Buda beynin sahip olduğu fonksiyonları yerine getirmesine büyük ölçüde yardımcı olur.

Çilek

Sevilen ve vazgeçilmez meyvelerden birisi olan çileğin unutkanlık için tercih edilen bir meyve olduğu bilinmektedir. Zaten çoğu insan mevsimi geldiği zaman sık sık çilek tüketmektedir. Eğer unutkanlık problemi olup da çilek tüketmeyen kişiler varsa bir an önce çilek yemeleri gerekir.

Elma

Antioksidan özelliği olan elmanın günde 1-2 adet tüketilmesinde fayda vardır. Unutkanlık başta olmak üzere birçok sorun elma yiyerek azaltılabilir.

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