Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Mehmet Müezzinoğlu'nun annesi vefat etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun annesi Fatma Müezzinoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun annesinin vefat ettiğini açıkladı.
(Fotoğrafta: Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sağlık eski Bakanı, Kıymetli ağabeyim Mehmet Müezzinoğlu'nun annesi Fatma Müezzinoğlu teyzemizi kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Mehmet ağabey ve ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.
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