20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Mehmet Müezzinoğlu'nun annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Mehmet Müezzinoğlu'nun annesi vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Mehmet Müezzinoğlu’nun annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun annesi Fatma Müezzinoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun annesinin vefat ettiğini açıkladı.

(Fotoğrafta: Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sağlık eski Bakanı, Kıymetli ağabeyim Mehmet Müezzinoğlu'nun annesi Fatma Müezzinoğlu teyzemizi kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Mehmet ağabey ve ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA