Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Mehmet Müezzinoğlu’nun annesi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sağlık eski Bakanı, Kıymetli ağabeyim Mehmet Müezzinoğlu'nun annesi Fatma Müezzinoğlu teyzemizi kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Mehmet ağabey ve ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

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