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Maxi Gomez'den Trabzonspor taraftarına mesaj

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Maxi Gomez’den Trabzonspor taraftarına mesaj

Trabzonspor, Cornelius'un Kopenhang ile anlaşmasının ardından hızlı bir golcü harekatı ile Maxi Gomez'i ikna etti. Bordo mavililere imza atacak olan Maxi Gomez taraftara seslendi.

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