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Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların ayda en çok 8 nöbet tutacağını bildirdi. Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanlar 3 günde birden daha sık olmamak kaydıyla, ayda en çok 8 nöbet tutacak. Gece nöbeti tutan asistanlarımız ertesi gün görev almayacak.

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