31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: ABD Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 aşılarını onayladı

Son dakika: ABD Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 aşılarını onayladı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 31.08.2022
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Son dakika: ABD Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın güncellenmiş Kovid-19 aşılarını onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş güçlendirici Kovid-19 aşılarının kullanılmasına onay verdiğini açıkladı. Aşıların uygulanabilmesi için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky tarafından da onaylanması gerekiyor.

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