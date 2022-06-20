Son dakika: Türk bilim insanlarından dünyanın konuşacağı buluş: Alzheimer riskini bulan kit geliştirildi! 3 saatte tespit ediyor

Dünyada 47 milyon Alzheimer hastası var ve 2030'da 76 milyon ve 2050'de ise 150 milyon hasta olması bekleniyor. Türkiye'de ise 600.000 aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Her 3 saniyede 1 kişi demans hastası oluyor. Elde edilen verilere göre 65 yaşından sonra her 6 kadından 1'i Alzheimer hastası olurken, erkeklerde bu oran 11'de 1 olarak tespit ediliyor.