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Son dakika: Türk bilim insanlarından dünyanın konuşacağı buluş: Alzheimer riskini bulan kit geliştirildi! 3 saatte tespit ediyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: Türk bilim insanlarından dünyanın konuşacağı buluş: Alzheimer riskini bulan kit geliştirildi! 3 saatte tespit ediyor

Son dakika haberi... Her 20 yılda demanslı hasta sayısı ikiye katlanıyor. Günümüzde 50 milyon civarında olan hasta sayısının 2050 yılında 150 milyona ulaşması öngörülüyor. Türkiye'de bu riski düşürmek için sporadik Alzheimer riski PCR tanı testi geliştirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan onay alarak ruhsatlandırma süreci tamamlandı. Tanı kiti, Bakanlığın Ürün Takip Sistemi'nde (ÜTS) yer almaya başladı. Resmi ve özel sağlık kurumlarında da kullanıma sunuldu.

Dünyada 47 milyon Alzheimer hastası var ve 2030'da 76 milyon ve 2050'de ise 150 milyon hasta olması bekleniyor. Türkiye'de ise 600.000 aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Her 3 saniyede 1 kişi demans hastası oluyor. Elde edilen verilere göre 65 yaşından sonra her 6 kadından 1'i Alzheimer hastası olurken, erkeklerde bu oran 11'de 1 olarak tespit ediliyor.

RİSK KİTİ İLE HASTALIĞA ERKEN MÜDAHELE İMKÂNI KAZANILIYOR

Türkiye'nin geliştirdiği ve dünyada ilk olan Alzheimer riski PCR tanı testini Dr. Öğretim Üyesi Aynur Müdüroğlu işte böyle anlattı: "Bir risk kiti geliştirdik. Covid-19 testi gibi dudak içerisinden swap örneği alıyoruz 2-3 saat içerisinde sonuç belli oluyor. Testi yaptıran kişiye yüzde 65 oranında Alzheimer riskiniz az diyebiliyoruz. Ya da 30 kata kadar fazla riskiniz var diyebiliyoruz."

ALZHEİMER RİSKİNİ BULAN TESTİ HERKES YAPTIRABİLİYOR

2050 yılına kadar 85 kişiden 1'inin Alzheimer olma olasılığı olduğunu belirten Müdüroğlu, erken tanı testinin kimler tarafından yaptırabileceğini açıkladı, ve şöyle devam etti: "Herkes bu kiti yaptırabiliyor bebek, genç, yaşlı fark etmiyor. Genetik bir test olduğu için yapılması uygun görülüyor. Bakanlık onayı mevcut, belirlenen kliniklerde test imkânı var ve sonuç 2-3 saat içerisinde çıkıyor."

ALZHEİMER RİSKİ AİLESEL VE SPORADİK OLARAK İKİYE AYRILIYOR

Alzheimer hastalığının ikiye ayrıldığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Aynur Müdüroğlu, ilk evreye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Ailesel olanlar daha erken yaşlarda oluyor 30'lu yaşlarda başlayabiliyor semptomlar. Sporadik olanlar yani kendiliğinden sonra gelişenler ise 65 yaş üstü oluyor. 65 yaş üzerinde ilk belirtiler bellek kayıpları oluyor ve bu yaşlılık olarak düşünülüyor ancak ilk evre atlanmış ve ikinci evreye geçilmiş oluyor. Tabii bu durum hastalığın hızlı ilerlemesine sebep oluyor."



YAŞAM KOŞULARININ DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR

Kiti geliştiren ekipte yer alan Dr.Öğr.Üyesi Aynur Müdüroğlu risk sonrası yapılacakları anlatarak, "Eğer risk tespit edilirse, yaşam koşullarının düzeltilmesi gerekiyor. Akdeniz tipi beslenmenin ve haftada 3 veya 4 gün, 45 dakika tempolu yürüyüş yapmanın Alzheimer hastalığının gelişmesini engelleyebildiğini veya öteleyebildiğini gösteren çok fazla çalışma var. Geliştirdiğimiz kit ile erken tanı imkanı da sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

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