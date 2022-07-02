Ölümcül virüsle ilgili yeni keşif! Yayılmak için insanların kokusunu değiştiriyor

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Tsinghua Üniversitesi'nden bilim insanları, Zika ve dang hummasına neden olan virüslerin, ev sahiplerinin vücut kokusunu kendi avantajlarına göre ele geçirebileceğini açıkladı.

Cell dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, her iki virüsün de farelerin ve insanların kokularını değiştirerek hayvanları aç sivrisinekler için daha iştah açıcı hale getirdiğini söyledi.

Tsinghua Üniversitesi'nde mikrobiyolog olan çalışmanın yazarı Gong Cheng, bu taktiğin virüslerin yeni hedeflere yolculuk yapmasına yardımcı olabileceğini belirterek, "Virüslerin kokuyu ele geçirmesine yönelik teknikler, yalnızca Zika ve dang hummasını değil, aynı zamanda sivrisinek kaynaklı diğer hastalıkları da kontrol etmeye yardımcı olabilir" diye konuştu.