Dünyanın merakla beklediği Alzheimer ilacı ilk kez kullanıldı! 20 yıl sonra tartışmalı onay verilmişti

İlacın uygulanacağı hastaların büyük çoğunluğunun federal Medicare sağlık programı kapsamında olacağı belirtilirken, Alzheimer Derneği'nin Kamu Politikası Başkanı Robert Egge yaptığı açıklamada, Medicare alıcılarının çoğunun doktorlar tarafından verilen ilaçların maliyetinin yüzde 20'sinden sorumlu olduğunu ve bunların yaklaşık yüzde 10'unun bu maliyetler üzerinde herhangi bir üst sınırı olmadığını ifade etmişti. Egge, "Bu, ülke genelinde yaşadığımız sağlık eşitliği zorluklarını daha da kötüleştirebilir" demişti.

İLAÇ ETKİNLİK GÖSTEREMEZSE PİYASADAN ÇEKİLEBİLİR



FDA'nın hızlandırılmış onayı şartlarına göre, ilaç üreticisinin tedavilerin klinik yararı olduğunu doğrulamak için 4. faz doğrulayıcı denemeler olarak bilinen "onay sonrası çalışmaları" yürütmesi şart koşulurken, Aducanumab üzerinde çalışmalar ise devam edecek. Çalışmalardan elde edilen sonuçların, ilacın etkinliği gösterememesi halinde FDA, nadiren alınan bir karar olsa da, ilacı piyasadan geri çekebilir.