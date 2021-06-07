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Dünya'ya Alzheimer müjdesi geldi! Yıllardır beklenen ilaca onay verildi

ABD Gıda ve Dairesi 2003'ten bu yana alzaymır tedavisinde kullanılması için geliştirilen ilaca onay verdi. Bilim insanları konuya ilişkin yaptığı açıklamada ilacın etkinliği için "yeterli delil yok" demişti.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Dünya'ya Alzheimer müjdesi geldi! Yıllardır beklenen ilaca onay verildi

ABD Gıda ve Dairesi (FDA), 2003'ten bu yana ilk kez alzaymır tedavisinde kullanılması için Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi 'in geliştirdiği ilaca onay verdi.

FDA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen "aducanumab" isimli alzaymır ilacının, erken safhalar için kullanımı onaylandı.

Söz konusu ilaç, alzaymırın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor. Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor.

BİLİM İNSANLARI İLACIN ETKİNLİĞİ İÇİN "YETERLİ DELİL YOK" DEMİŞTİ

Böylece FDA, 2003'ten bu yana ilk kez bir ilacının kullanımını onaylamış oldu. Öte yandan söz konusu onay bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Biogen'in kullanım onayı için yaptığı başvuruyu inceleyen bilim insanları geçen yıl bu ilacın tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil olmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı.

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