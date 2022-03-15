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Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Özdarendeli'ye ödül

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Başkan Erdoğan’dan TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Özdarendeli’ye ödül

Başkan Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen '14 Mart Tıp Bayramı Ödülleri' kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC, 14 Mart Bilim Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

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