13 Mart 2022, Pazar
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Sağlık Bakanlığı'ndan günlük tuz tüketimi uyarısı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Sağlık Bakanlığı’ndan günlük tuz tüketimi uyarısı

14-20 Mart Tuza Dikkat Haftası sebebiyle Sağlık Bakanlığı'ndan günlük tuz tüketimi hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlık günlük tuz tüketiminin bir çay kaşını geçmemesi gerektiğini duyurdu.

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