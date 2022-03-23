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Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı: Randevunuz iptal olmuştur mesajı alanlar dikkat

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Sağlık Bakanlığı’ndan vatandaşlara uyarı: Randevunuz iptal olmuştur mesajı alanlar dikkat

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Randevunuz iptal olmuştur" diyerek kişisel bilgi isteyen telefon dolandırıcılarına vatandaşları uyardı. Açıklamada "Sizden bilgilerinizi isteyenlere adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı, adresinizi vermeyin." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, "Randevunuz iptal olmuştur" diyerek kişisel bilgi isteyen telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlıktan arıyormuş izlenimi verilerek sahte telefon numaralarından vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"'Randevunuz iptal olmuştur' diyerek sizi arayan ve sizden bilgilerinizi isteyenlere adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı, adresinizi vermeyin. Bu telefon numaralarını geri aramayın. Hastane randevularınız konusunda doğru ve güvenilir bilgiyi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) web mobil uygulaması ve çağrı merkezinden (ALO 182) edinin."

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