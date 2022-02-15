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Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde önemli yenilik! Bakan Koca duyurdu: Sağlık raporları evde düzenlenecek

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Uzaktan Sağlık Hizmeti’nde önemli yenilik! Bakan Koca duyurdu: Sağlık raporları evde düzenlenecek

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir adımın hayata geçirildiği bilgisini verdi. Bakan Koca "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı." dedi.

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