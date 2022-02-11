Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Uzaktan Sağlık Hizmeti'nin detaylarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan Sağlık Hizmeti'nin detayları hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, "Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı kullanılacak. Tüm standartlar Bakanlıkça belirlenecek." denildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, uzaktan sağlık hizmetinin detaylarını paylaştı. Bakan Koca, "Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, uzaktan sağlık hizmetinin detaylarını paylaştı.
Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;
UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNDE KAPSAM
Kişinin tıbbi gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilecek, tıbbi danışmanlık verilebilecek. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna bizzat müracaat etmesi önerilecek.
Takip için bazı klinik parametreler değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilecek. Sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmet verilebilecek. Riski olan veya ileri yaştaki kişilerin çok yönlü takibi yapılabilecek.
UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ ALTYAPISI
Hizmetlerin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi yazılımı kullanılacak. Tüm standartlar Bakanlıkça belirlenecek.
HASATALARA UZAKTAN E-REÇETE YAZMAK, RAPOR VERMEK MÜMKÜN OLACAK
Yeni düzenlemeyle artık uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla hastalara uzaktan e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak.
Uzaktan sağlık hizmeti sunan sağlık tesislerinin, en geç 6 ay içinde "Uzaktan Sağlık Hizmeti Faaliyeti İzin Belgesi" alması zorunlu olacak.
Uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkan sağlayan güvenli "uzaktan sağlık bilgi sistemi" yazılımı kullanılacak.
Yazılımın asgari standartları Bakanlık tarafından belirlenecek.Sağlık tesisi, sağlık meslek mensubunun uzaktan sağlık bilgi sistemine bağlanabilmesi için gerekli altyapı ve teknik donanım imkanlarını sağlayacak. Uzaktan sağlık hizmeti sunumu için gerekli altyapı ve teknik donanım gibi hususlara ilişkin kriterler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.
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