Koronavirüsten sonra şimdi de noravirüs! Noravirüs nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır?

NORAVİRÜS SAPLANDI

Şikayetlerin ardından 551 noktadan klor seviye ölçümü ve 93 noktadan da su analizlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden de ilimize üç kişilik uzman ekip vaka çalışmaları için gönderilmiştir. 552 vatandaşımız ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde ve laboratuvar incelemelerinde ilimizin su kaynağı olan Karasu kaynağı dışında Ulutepe su deposuna Beylikpınar kaynağından da geçiş olduğu saptanmış olup su geçişi Bilecik Belediyesi ile görüşülüp kapatılmıştır. Ayrıca Beylikpınar kaynağından su numunesi alınıp Sağlık Bakanlığı laboratuvarına 500 litre su numunesi ve hastalarımızdan alınan dışkı numuneleri gönderilmiştir. Bakanlığımız tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde Beylikpınar kaynağında ve hastalarımızın dışkı örneklerinde vakaların kaynağı olarak 'norovirüs' saptanmıştır."