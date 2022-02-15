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Koronavirüsten sonra şimdi de noravirüs! Noravirüs nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Koronavirüsten sonra şimdi de noravirüs! Noravirüs nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır?

Bilecik Sağlık Müdürlüğü, şehir genelinde çok sayıda kişinin kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurmasının ardından inceleme başlatıldığını ve hastaların dışkılarında noravirüsüe saptandığını duyurdu. Peki noravirüs nedir? Noravirüsten nasıl korunulur? Noravirüs nasıl yayılır? İşte detaylar...

Bilecik Sağlık Müdürlüğü, çok sayıda kişinin kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurmasına ilişkin başlatılan incelemenin sonuçlandığını bildirdi.

KUSMA VE İSHAL ŞİKAYETLERİ ARTTI

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şubat ayının başından bu yana Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvurularda artış olması sebebiyle müdürlük tarafından incelemelerin hızlı ve etkin bir şekilde başlatıldığı belirtildi.

NORAVİRÜS SAPLANDI

Şikayetlerin ardından 551 noktadan klor seviye ölçümü ve 93 noktadan da su analizlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden de ilimize üç kişilik uzman ekip vaka çalışmaları için gönderilmiştir. 552 vatandaşımız ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde ve laboratuvar incelemelerinde ilimizin su kaynağı olan Karasu kaynağı dışında Ulutepe su deposuna Beylikpınar kaynağından da geçiş olduğu saptanmış olup su geçişi Bilecik Belediyesi ile görüşülüp kapatılmıştır. Ayrıca Beylikpınar kaynağından su numunesi alınıp Sağlık Bakanlığı laboratuvarına 500 litre su numunesi ve hastalarımızdan alınan dışkı numuneleri gönderilmiştir. Bakanlığımız tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde Beylikpınar kaynağında ve hastalarımızın dışkı örneklerinde vakaların kaynağı olarak 'norovirüs' saptanmıştır."

NORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Her gün 50 noktadan klor seviye ölçümlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Norovirüs, tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu olan bir virüstür. Normalde bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları etkileyebilmektedir. İshal şikayetiyle hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık yüzde 20'sinden norovirüsler sorumludur. En sık bulaş yolları kişiden kişiye temas ve sulardır. Virüsün dışkıyla atılımı ve bulaştırıcılığı 3 hafta sürebilmektedir." ifadelerine yer verildi.

NORAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Açıklamada, kişisel ve ev içi hijyene dikkat edilmesi, tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve yiyeceklerin iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı.

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