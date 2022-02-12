12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Kovid-19 ilacı Molnupiravir 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başladı

Son dakika: Kovid-19 ilacı Molnupiravir 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başladı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 12.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Kovid-19 ilacı Molnupiravir 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başladı

Son dakika haberine göre Kovid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir adlı ilaç, tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Kovid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli gruplardaki 18 yaşından büyük hastalar ile 65 yaş üstü tüm Kovid-19 hastalarında kullanılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA