Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

Özellikle yoğun bakımda kalma öyküsü varsa, akciğerle ilgili film ve testleri normal olduğu halde bu gibi problemler varsa acaba nefes borusunda bir darlık var mı diye bir araştırmak gerekir. İkincisinde de bundan daha şiddetli hastalıklarda yani iyice daralma başladığında nefes alıp verirken boğazda bir ötme sesi gelir. Hastalar nefes alıp verirken dar bir yerden geçtiği için ıslık tarzı bir ses çıkar. O sesin varlığı da bize o bölgede bir darlığın olduğunu gösterir. Eğer hastalarda bu 2 problemden biri varsa bu alanda çalışan bir kulak burun boğaz hekimine görünmesi gerekir."