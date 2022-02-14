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Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

Son dakika haberine göre: Koronavirüs nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan hastalar, entübe olduklarında nefes borusunda daralma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Necati Enver'den uyarı geldi.

Koronavirüs nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan hastalar, entübe olduklarında nefes borusunda daralma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu durumun nefes almayı güçleştirdiğine ve hastaların hayat kalitesini çok düşürdüğüne dikkat çeken Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Necati Enver önemli uyarılarda bulundu.

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

ORADA BİR YARA OLUŞUYOR

Enver, "Herhangi bir gerekçeyle entübe edilen hastalarda entübasyon tüpü ses tellerinin hemen altında nefes borusunun içinde duruyor. Nefes borusunun içinde duran entübasyon tüpündeki balon, akciğerlere hava verebilmek için nefes borusuna oturuyor. Özellikle uzun süre yoğun bakımda kalan hastalarda kan değerlerinde düşüklük ve enfeksiyon varsa, kalp iyi çalışmıyorsa, şeker hastalığı varsa entübasyon borusunun yarattığı baskıya bağlı bir yara oluşuyor.

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

KOVİD SONRASI DARALMA ZANNEDEBİLİYORLAR AMA...

Hasta çıktıktan sonra da o yara gittikçe kapanıyor, kabararak iyileşiyor ve ortasında daralmaya neden oluyor. Bu daralma da hastaların sonrasında nefes almasını güçleştiriyor. Bu hastaların bir kısmı zaten Kovid oldukları için nefes darlıklarını buna bağlıyor.

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

MÜDAHALE GEREKTİRİYOR

Ancak yapılan testlerde akciğerlerinin iyi olduğu anlaşılınca bize geliyorlar ve nefes borusunun hemen girişinde bir darlık olunca ona müdahale ediyoruz. Bazen ağız içerisinden endoskopik ameliyatlarla daralan alanı balonla genişleterek veya lazer ve benzeri aletlerle oraları yakarak açıyoruz.

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

Bazen de ağız içerisinden endoskopik yöntemler fayda vermezse dışarıdan açık ameliyatla bozuk olan kısmı çıkartıp geri kalan kısmı uç uca dikerek açık ameliyatlarla onarıyoruz" şeklinde konuştu.

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

ERKEN TESPİT EDİLİRSE TEDAVİSİ MÜMKÜN

Bazı hastaların bu daralma sonrası yürüyüş yapamayıp, markete bile gidemeyecek kadar nefes alamadığını belirten Enver, "Bazıları tuvalete kadar bile gittiğinde nefes nefese kalıyor. Eğer vaktinde saptanıp tedavi edilmezse bazen mecbur kalıp delik açtığımız hastalar oluyor. Hastaların hayat kalitesini çok etkiliyor.

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

Kovid döneminde ister istemez yoğun bakımda kalan insanların sayısının arttı. Hastaların büyük bir kısmı Kovid nedeniyle yoğun bakımda kalmış hastalar ama başka hastalıklardan dolayı entübe olup yoğun bakımda kalmış hastalarımızda da gördük. Önemli bir problem ama erken tespit edip tedavi ettiğimizde de hastaların hayat kalitesi artıyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

ÖKSÜRÜRKEN ISLIK SESİ GELİYORSA DİKKAT

Hastaların nefes borusunda daralma olduğunu anlamaları için iki yol olduğuna dikkat çeken Enver, şunları söyledi: "Erken zamanlarda hastalar normalde hissettiklerinden daha zor nefes aldıklarını, aldıkları nefesi ciğerlerine dolduramadıklarını veya öksürürken sanki öksürüğün içerde bir şeye takıldığını hissederlerse o zaman bir problem olduğunu anlayabilirler.

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

Özellikle yoğun bakımda kalma öyküsü varsa, akciğerle ilgili film ve testleri normal olduğu halde bu gibi problemler varsa acaba nefes borusunda bir darlık var mı diye bir araştırmak gerekir. İkincisinde de bundan daha şiddetli hastalıklarda yani iyice daralma başladığında nefes alıp verirken boğazda bir ötme sesi gelir. Hastalar nefes alıp verirken dar bir yerden geçtiği için ıslık tarzı bir ses çıkar. O sesin varlığı da bize o bölgede bir darlığın olduğunu gösterir. Eğer hastalarda bu 2 problemden biri varsa bu alanda çalışan bir kulak burun boğaz hekimine görünmesi gerekir."

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

"HASTALARIN YARISINI GENÇLER OLUŞTURUYOR"

Kovid sonrası bu vakalara çok sık rastlamaya başladıklarını dile getiren Enver, şöyle devam etti: "Bu nedenle Kovid'e yakalanmamak veya en azından ağır geçirip yoğun bakıma düşmemek için aşı çok önemli. Her yoğun bakımda kalan kişinin başına gelmese de olduğu zaman çok öneli bir problem haline geliyor.

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

Yüksek kilo, hipertansiyon, başka kalp hastalıklarına sahip olmak da Kovid dışındaki nedenler arasında ama aşılanıp yoğun bakım ya da hastaneye yatmayı gerektirmeyecek şekilde atlatmak önemli. Bunlar bizim Kovid'le mücadele ederken başımıza gelen şeyler. İnsanların hayatını kaybetmesini önlemeye çalışırken başımıza gelen etkiler. Bunu işlem yaparken anlamak ya da hangi hastalarda olabileceğini öngörmek mümkün değil.

Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

Genç hastalarımızdan yoğun bakıma girmiş olanlarda da bu vakaları sık gördük, neredeyse yarısı gençlerden oluşuyor. Hastalar bazen merdiven bile çıkamadıklarını, işe gidemediklerini söylüyor, hatta bu yüzden çocuğunun düğününü erteleyen hastalar var. Hayatı bu kadar olumsuz etkiliyor ama tespit edildiğinde tedavisini kolaylıkla yapıyoruz."

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