Türk profesörden şaşkına çeviren buluş! Koronavirüs tuzağa düşecek

T HÜCRELERİ YOK EDECEK

Geliştirdikleri yöntemin virüse kurulan bir tuzak olduğunu ve erken ve orta safhalarda etkili olacağını da belirten Prof. Dr. Unutmaz, şöyle konuştu: "Geliştirdiğimiz tedavi yöntemi virüsün hücrenin içine girmesini engellemekle kalmayıp, bağışıklık sisteminin ordusunu aktif hale getirecek. Varyantlar bundan kaçamayacaklar. Bağışıklık sistemimizin keskin nişancıları olan T hücrelerimize virüsün nerede olduğunu Haber veren bir sistem sağlıyoruz. Bunun içinde virüs hücrenin içine girdikten sonra o hücrenin tespit edilebilmesi lazım. Hastaya verdiğimiz sentetik molekül ile biz o hücreleri bir anlamda etiketlemiş oluyoruz. Yani T hücrelerine hücrenin içinde virüs olduğunu haber veriyoruz. Bu sentetik molekülün arka tarafında da bir antikor var. T hücrelerine bağlanıyor ve bu şekilde bir yerde köprü görevi görerek hangi hücrede virüs olduğunu T hücrelerine haber veriyor. T hücreleri de, virüsle enfekte hücreyi bulup yok ediyor."

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra İsviçre ve İtalya'da bağışıklık üzerine yüksek öğrenim alan Prof. Dr. Derya Unutmaz, New York Üniversitesi'nde bir süre HIV üzerine çalıştıktan sonra 2015 yılında bir vakıf kuruluşu olan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde kendi ekibiyle araştırmalarına başladı.