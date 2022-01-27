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Koronavirüs için bir ilk! AB Pfizer'in hapını resmen onayladı! Kimler kullanabilir? Hangi varyanta karşı etkili?

SAĞLIK AA
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Koronavirüs için bir ilk! AB Pfizer’in hapını resmen onayladı! Kimler kullanabilir? Hangi varyanta karşı etkili?

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada ABD şirketi Pfizer'in ürettiği koronavirüs hapının AB'de kullanılabileceği konusunda onay verildiği duyuruldu. Peki koronavirüs hapını kimler kullanabilir? Hap hangi varyantlara karşı etkili? İşte detaylar...

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD şirketi Pfizer tarafından Kovid-19 hastalığının tedavisi amacıyla geliştirilen ilacın AB'de kullanılabileceğini bildirdi.

AĞIZDAN ALINAN HAP İLK KEZ ONAYLANDI

EMA'dan yapılan açıklamada, "Paxlovid" adlı antiviral ilacın koşullu pazar onayı başvurusunun kabul gördüğü belirtildi. Böylece Paxlovid AB'de Kovid-19 tedavisinde ağızdan alınarak kullanılan ilk onaylanmış ilaç oldu.

İLAVE OKSİJENE İHTİYACI OLANLAR KULLANAMAYABİLİR

Başvuru 12 yaşından büyük hastaların tedavisi için yapılmıştı ancak EMA ilacın ilave oksijen tedavisine gereksinimi olmayan yetişkin hastalarda kullanılabileceğini kaydetti.

ŞU AN SADECE DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

İlacın Kovid-19'un delta varyantına karşı etki gösterdiği, omicron ve diğer varyantlara karşı da etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

EMA, geçen ay yaptığı değerlendirme sonucunda ilacın onay almamasına rağmen yetişkinlerde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye etmişti. Pfizer, ilacın Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. AB Komisyonunun onayları genellikle çok kısa sürede çıkıyor.

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