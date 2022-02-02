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Dünya Omicron varyantına teslim oldu! Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş güncelleme

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Dünya Omicron varyantına teslim oldu! Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan raporda dünya genelinde Omicron varyantının en baskın varyant haline geldiği açıklandı. Açıklamada Omicron'un ise kendinden önceki varyantların neredeyse tamamen yerini aldığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının dünya genelinde diğer varyantlara büyük oranda baskın geldiğini belirterek, salgının mevcut seyrinin Omicron'un küresel yayılımı üzerinden nitelendirildiğini kaydetti.

GÜNCELLEME RAPORU TAMAMLANDI

Örgütün sitesinde yayımlanan Haftalık Kovid-19 Güncelleme Raporu'nda haftalık Kovid-19 vaka ve can kaybı artış oranları ile Omicron varyantının son durumu değerlendirildi.

YÜZDE 9 DAHA FAZLA ARTTI

24 ile 30 Ocak arasında küresel Kovid-19 vakaları, bir önceki haftaya göre hemen hemen aynı oranda artarken can kayıpları son bir haftada yüzde 9 daha fazla arttı.

59 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ ÖLDÜ

Son bir hafta içinde dünya genelinde yaklaşık 22 milyon yeni Kovid-19 vakası kayıtlara geçerken virüs nedeniyle 59 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

TAMAMEN YERLERİNİ ALDI

Kovid-19'un Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda ve Mu varyantlarının hepsinin küresel çapta varlığının azaldığı, Omicron'un ise kendinden önceki varyantların neredeyse tamamen yerini aldığı kaydedildi.

İŞTE DÜNYADA SON DURUM

İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi'nin (GISAID) son bir ayda dünyadan topladığı 433 bin 223 pozitif Kovid-19 numunesinin yüzde 93'ünün Omicron, yüzde 6,7'sinin Delta ve geri kalanların da diğer varyantlara ait olduğu belirtildi.

Bu rakamlarla birlikte Kovid-19'un küresel yayılımının Omicron üzerinden nitelendirildiği vurgulandı.

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