2 BioNTech 1 TURKOVAC çalışmaları başladı! 3 ay içerisinde...





ANKARA, İSTANBUL, İZMİR'DE 5 MERKEZDE



Ateş, çalışmanın 5 merkezde yapılacağını belirterek, "Bu merkezler; Ankara Şehir Hastanesi koordinatörlüğünde İzmir ve İstanbul'dan 3 merkez, toplamda da 5 merkezde bu çalışmamız yapılacak. Çalışma, gönüllülerin istediği aşıyı tercih edebileceği açık etiketli ve iki kollu şekilde olacak. İki kollu olmasının sebebi, aşımız Şanlıurfa'da Dollvet fabrikasında ve Tekirdağ'da Koçak Farma'da üretilen bir aşı. Bu çalışmada, iki kollu olarak Dollvet ve Koçak Farma'daki kendi aşımızın ürünlerini kıyaslayacağız. Burada her kolda 517 gönüllü olacak ve toplam 1034 gönüllü ile çalışmamızı tamamlayacağız. 3 ay gibi kısa bir süre içinde çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz ama bu çalışmanın daha kısa süre içinde biteceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.