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2 yılda 95 kilo verdi: Çorabımı bile giyemiyordum

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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2 yılda 95 kilo verdi: Çorabımı bile giyemiyordum

Aksaray'da önemli sağlık sorunları yaşayan 38 yaşındaki Sevim Keleş, azimle uyguladığı diyet ve spor programıyla fazla kilolarından kurtulmanın ve yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İki buçuk yılda 95 kilo veren Keleş, "Eğilip çorabımı bile giyemiyordum. Yani kilolarım birçok hastalıkla birlikte sosyal hayatımı da etkilemeye başlamıştı" dedi.

Keleş, çocukluğundan bu yana fazla kiloları yüzünden günlük yaşamında zorluk çekmeye başlayınca zayıflama kararı verip diyetisyene gitti.

Diyet programını aksatmayan Keleş, spor da yaparak iki buçuk yılın sonunda 157 kilodan 62 kiloya düştü.

Toplamda 95 kilo vererek sağlıklı bir yaşama adım atan Keleş, bugün yeni bir hayat yaşıyor.

Keleş, çocukluğundan beri kilolu olduğunu ve 20 yaşından sonra aşırı kilo almayı durduramadığını söyledi.

"SUYU BİLE YUDUM YUDUM İÇEBİLİYORDUM"

Bu süreçte diyet yapsa da kilo almaya davam ettiğini belirten Keleş, şöyle konuştu:

"157 kilogram olduktan sonra kan şekerim yükselmişti, tiroitlerim düzgün çalışmıyordu, karaciğer enzimlerim çok yüksekti. Suyu bile yudum yudum içebiliyordum, çok zorlanıyordum. Hareket edemiyordum ancak sürekli oturuyordum. Eğilip kalkmakta zorlanıyordum. Lavaboya bile gidememe durumuna gelmiştim. Eğilip çorabımı bile giyemiyordum. Yani kilolarım birçok hastalıkla birlikte sosyal hayatımı da etkilemeye başlamıştı."

"95 KİLO VERDİKTEN SONRA BENİM İÇİN İKİNCİ BİR HAYAT BAŞLADI"

Keleş, daha sonra kentteki özel bir hastaneye giderek beslenme ve diyet uzmanına başvurduğunu ifade etti.

Kilo verme yoluna diyetisyeniyle beraber çıktığını anlatan Keleş, şöyle devam etti:

"Eskiden sürekli abur cubur yiyordum. Şimdi, 3 ana öğün ve 3 ara öğünle besleniyorum. Günde 3 litreden fazla su içiyorum. Sadece beslenmeme dikkat ederek ve su içerek verdim kilolarımı. Herhangi bir obezite cerrahisi müdahalesi yapmadık. Kilolarımı verdikten sonra gören beni tanıyamıyor artık. Sosyal çevrem gelişti. Arkadaşlarımla artık görüşebiliyorum. Günlük hayatta daha da aktifim. Daha çok spor yapıyorum. İstediğim gibi hareket edebiliyor ve gezebiliyorum. 95 kilo verdikten sonra benim için ikinci bir hayat başladı."

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