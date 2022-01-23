2 yılda 95 kilo verdi: Çorabımı bile giyemiyordum

"Eskiden sürekli abur cubur yiyordum. Şimdi, 3 ana öğün ve 3 ara öğünle besleniyorum. Günde 3 litreden fazla su içiyorum. Sadece beslenmeme dikkat ederek ve su içerek verdim kilolarımı. Herhangi bir obezite cerrahisi müdahalesi yapmadık. Kilolarımı verdikten sonra gören beni tanıyamıyor artık. Sosyal çevrem gelişti. Arkadaşlarımla artık görüşebiliyorum. Günlük hayatta daha da aktifim. Daha çok spor yapıyorum. İstediğim gibi hareket edebiliyor ve gezebiliyorum. 95 kilo verdikten sonra benim için ikinci bir hayat başladı."

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