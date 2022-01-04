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Fransa'da yeni varyant endişesi: 12 kişiye bulaştı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Fransa’da yeni varyant endişesi: 12 kişiye bulaştı

Son dakika haberi... Fransa’da, Kamerun’dan döndüğü belirtilen bir kişide Kovid-19 virüsünün yeni bir varyantı belirlendi. Virologlar, yeni varyantın şimdilik endişe uyandıracak bir bulaş oranında olmadığını belirtti.

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