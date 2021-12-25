25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri İşte dünyada en çok vaka görülen 10 ülke! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor? İşte son durum...

İşte dünyada en çok vaka görülen 10 ülke! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor? İşte son durum...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
ABONE OL
İşte dünyada en çok vaka görülen 10 ülke! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor? İşte son durum...

Dünyada koronavirüs vakalarında artış yaşanırken toplam vaka sayısı 280 milyona yaklaştı. 5 milyonu geçen ölüm sayısının yanında en çok vakanın görüldüğü ülke ABD oldu. Peki dünya genelinde en çok hangi ülkelerde vaka bulunuyor? İşte detaylar...

Dünya genelinde koronavirüs vakaların artarken,toplam vaka sayısı 280 milyona yaklaştı. Toplam ölüm miktarı 5 milyonu geçerken en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 4 bin 367 artışla 816 bin 436'ya yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son iki günde 271 bin 31 artışla 52 milyon 986 bin 307'ye çıktı.

Son 48 saatte 4 bin 367 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 816 bin 436'ya ulaştı.Kaliforniya 5 milyon 289 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 477 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 907 bini aşkın vakayla Florida izledi.

241 MİLYON KİŞİ AŞI OLDU

Kaliforniya can kaybında da 76 bin 126 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 75 bin 322'ye ulaştı, Florida'da ise 62 bin 347 oldu. ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,4'üne en az bir doz, yüzde 65,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 31,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 204 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 64 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı. CDC'nin internet sayfasında, Noel tatili nedeniyle günlük verilerin güncellenmesine pazartesiden itibaren devam edileceği bildirildi.

ABD 52,986,307

HİNDİSTAN 34,779,815

BREZİLYA 22,230,737

İNGİLTERE 11,891,292

RUSYA 10,368,299

TÜRKİYE 9,266,516

FRANSA 8,983,760

ALMANYA 6,992,174

İRAN 6,182,905

İSPANYA 5,718,007

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA