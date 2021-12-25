İşte dünyada en çok vaka görülen 10 ülke! Hangi ülkede kaç koronavirüs vakası bulunuyor? İşte son durum...

ABD'DE SON DURUM

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 4 bin 367 artışla 816 bin 436'ya yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son iki günde 271 bin 31 artışla 52 milyon 986 bin 307'ye çıktı.

Son 48 saatte 4 bin 367 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 816 bin 436'ya ulaştı.Kaliforniya 5 milyon 289 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 477 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 907 bini aşkın vakayla Florida izledi.