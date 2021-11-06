Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 6 Kasım vaka sayıları

Koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 27 bin 474 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 326 testte 27 bin 474 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 584 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,59, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,19 olarak ölçüldü. Ayrıca,

1'inci dozda 55 milyon 610 bin 309, 2'nci dozda 49 milyon 155 bin 101 ve 3'üncü dozda 11 milyon 365 bin 615 olmak üzere toplam 117 milyon 311 bin 720 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.