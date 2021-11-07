Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları (23-29 Ekim 2021)

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İL

23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.



