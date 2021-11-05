Pfizer koronavirüs hapının etkinlik oranını açıkladı





Pfizer, ritonavir adlı eski bir antiviral ile birlikte verilen hapı için ara deneme sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunmayı planladığını söyledi.



Paxlovid markasına sahip olacak kombinasyon tedavisi, günde iki kez verilen üç haptan oluşuyor.