Pfizer koronavirüs hapının etkinlik oranını açıkladı
ABD’li ilaç şirketi Pfizer, geliştirdikleri koronavirüs hapının etkinlik oranını paylaştı. Şirket, hapın virüs nedeniyle hastaneye yatış veya ölüm oranını yüzde 89 oranında azalttığını söyledi. Öte yandan Pfizer'ın açıkladığı etkinlik oranı, geçtiğimiz gün İngiltere tarafından onaylanan ABD'li Merck'in corona virüs hapının etkinlik oranından daha iyi görünüyor.
Pfizer, ritonavir adlı eski bir antiviral ile birlikte verilen hapı için ara deneme sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunmayı planladığını söyledi.
Paxlovid markasına sahip olacak kombinasyon tedavisi, günde iki kez verilen üç haptan oluşuyor.
BİN 219 KİŞİ İNCELENDİ
Bin 219 kişi üzerinde yapılan araştırmada, hafif veya orta şiddette Covid-19 teşhisi konan ve obezite veya yaşlılık gibi en az bir ciddi risk taşıyan kişiler incelendi.
Semptomların başlamasından sonraki üç gün içinde Pfizer ilacı alan kişilerin yüzde 0.8'inin hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 28 gün sonra hiçbirinin hayatını kaybetmediği tespit edilen çalışmada, plasebo alan hastaların yüzde 7'sinde bu oranın yüzde 7 olduğu, 7 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
Pfizer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, "Bu veriler, düzenleyici makamlar tarafından onaylandığı takdirde oral antiviral hapı adayımızın hastaların hayatlarını kurtarma, Covid-19 enfeksiyonlarının şiddetini azaltma ve on hastaneye yatıştan dokuzunu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor" dedi.
Pfizer, şu anda 2021'in sonunda 180 binden fazla ve 2022'nin sonunda en az 50 milyon paket üretmeyi beklediğini ve bunun 21 milyonunun yılın ilk yarısında üretileceğini söyledi.
Şirket, "Şu anda ek kapasite getirerek daha da artırıyoruz ve önümüzdeki haftalarda bu sayıları güncellemeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
PFİZER'IN HAPI MERCK'TEN DAHA ETKİLİ
Pfizer'ın açıkladığı etkinlik oranı, geçtiğimiz gün İngiltere tarafından onaylanan ABD'li Merck'in corona virüs hapının etkinlik oranından daha iyi görünüyor.
Merck, geliştirdiği hapın yüksek risk grubundaki yetişkinlerde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerin yarı yarıya azaldığını açıklamıştı.
İki şirketin de denemelerden elde ettikleri verilerin tamamını henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, açıklamanın ardından Pfizer hisseleri yüzde 13 artışla 49.47 dolardan, Merck hisseleri yüzde 6 düşüşle 84.69 dolardan işlem gördü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engelli öğretmen ataması 2021 ön başvuru ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları, kontenjanlar açıklandı mı?
- GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?
- TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
- Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
- Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
- Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
- Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...
- Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...
- 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...
- Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman?