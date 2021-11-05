Toplumda görülmeye başlanan hastalık cilt kanserine kadar götürüyor

GENETİK SEBEPLER

Toplumda her yüz kişinin 4'ünde HS hastalığının görüldüğünü belirten ve ilerleyen evrelerde deri kanserine kadar sebep olduğunu ifade eden Dr. Neslihan Demirel Öğüt, "Bu hastalığın kesin sebebi tam olarak aydınlatılmış değil. Biraz önce söylediğim gibi genetik bir temeli, aileden gelen bir yatkınlık olabiliyor. Biz biliyoruz ki kıl köklerinde iltihaplanma söz konusu. Vücudumuzda bağışıklığımızın kafası karışarak kıl köklerinde bir iltihaba sebep olabiliyor, bu inflamasyonda sivilce benzeri lezyonlardan çıban benzeri ağrılı, şiş, akıntılı lezyonlarda şiddeti farklı boyutlarda seyredebilen hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastalığı tetikleyen ve şiddetini arttırdığını bildiğimiz bazı faktörler var. Mesela bunlardan en önemlisi sigara içmek. Hastalarımızın yüzde 70'inde sigara öyküsü alıyoruz ya da obezite hastalığı eşlik ediyor. Kilo, sigara ya da dar kıyafetler giyilmesi gibi faktörler hastalığı tetikliyor. Çıkış noktası bu mu henüz bilmiyoruz ama bunlar tetikleyen faktörler" dedi.