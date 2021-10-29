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Bir il daha mavi kategoriye geçti: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Bir il daha mavi kategoriye geçti: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kırıkkale'nin de ikinci doz aşılamada yüzde 75'in üzerine çıktığı ve mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.

İşte günün koronavirüs tablosu

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