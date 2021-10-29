Sağlık Bakanlığı 29 Ekim 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Günün koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı 29 Ekim 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre, 24 bin 409 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 oldu. Bir günde toplam 351 bin 373 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 846 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,24 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 123 bin 219'e yükseldi.
GEBE ÖLÜMLERİ YÜZDE 52 ARTTI
Bakan Koca yaptığı açıklamada "GEBE ÖLÜMLERİ 2020'de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI" ifadelerini kullandı.
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