Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Son rakam açıklandı
Son dakika haberine göre; dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.
Dünya genelinde yayılmaya devam eden yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında kritik bir eşik aşılarak, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.
Ülkelerin Covid-19 vaka ve can kaybı sayılarına ilişkin resmi açıklamalarından elde edilen verileri derleyen Worldometers sitesine göre, dünyada Covid-19'a bağlı ölümler 5 milyon 112'ye ulaşırken, salgının başından bu yana 246 milyon 534 bin 248 vaka tespit edildi.
RUSYA GÜNLÜK BİN 163 KORONA VİRÜS VEFATIYLA 4 GÜN ÜST ÜSTE REKOR KIRDI
Rusya'da korona virüs nedeniyle bir günde bin 163 kişi hayatını kaybetti.
Bu sayı korona virüs salgının başından beri kaydedilen en yüksek vefat sayısı olurken, ülkede 4 günde üst üste vefat sayısıyla rekor kırıldı.
Dünyada Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ABD'de kaydedilirken, pandeminin başlamasından bu yana 763 bin 784 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam vaka sayısı 46 milyon 685 bin 145 oldu.
Covid-19 kaynaklı can kayıplarında ABD'yi, 607 bin 125 ölüm ile Brezilya, 457 bin 246 ölüm ile Hindistan, 287 bin 631 ölüm ile Meksika, 287 bin 631 ölüm ile Rusya, 200 bin 179 ölüm ile Peru, 143 bin 361 ölüm ile Endonezya, 140 bin 392 ölüm ile İngiltere, 132 bin 37 ölüm ile İtalya ve 127 bin 195 ölüm ile Kolombiya takip etti. Türkiye'de ise 68 bin 998 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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