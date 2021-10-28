Avustralya’dan flaş karar! 3. doz aşıya onay

Son 24 saatte Victoria eyaletinde 25 ve NSW'de 2 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1696'ya yükseldi.

Öte yandan Victoria'da 1923, NSW'de 293, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 8 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla bir gündeki yeni vaka sayısı 2 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

Ülke sınırlarını 2020 Mart sonundan itibaren kapalı tutan Avustralya'da, virüsün ilk tespit edildiği 25 Ocak 2020 tarihinden bu yana 165 bin 994 kişi Kovid-19'a yakalandı. Ülkede 29 bin 411 aktif vaka bulunuyor. 265'i yoğun bakımda olmak üzere 1309 kişi hastanede tedavi görüyor.