Dünyayı bekleyen yeni tehlike! Süper grip giderek yayılıyor! PCR testi negatif çıkıyor ama...
PCR testi negatif çıkmasına rağmen özellikle 15-44 yaş arasında Covid-19 benzeri semptomlarla görülen ve günlerce süren süper grip dünyada yayılmaya devam ediyor. Süper grip nedir ve belirtileri nelerdir? Süper grip öldürücü mü? Süper gribin koronavirüsle benzerlikleri nelerdir? İşte detaylar...
Telegraph'a konuşan Jules Kelly isimli bir hasta, "Boğaz ağrısı ve korkunç sinüs ağrısıyla başladı. Şimdi, kafam süngerden yapılmış gibi hissediyorum. Vücudum gerçekten zayıf ve bacaklarım tutmuyor" dedi. Kelly semptomlarına iki gün sonra gögüsten gelen şiddetli bir öksürüğün eşlik ettiğini söyledi.
Yaşadıklarının ciddiyeti göz önüne alındığında, doktorlar Kelly'nin Covid-19'a yakalanmış olabileceğini düşündü ancak üç test de negatif çıktı.
"İki doz aşı oldum. Ama negatif testler olmasaydı bunun Covid olduğunu düşünürdüm. Üç hafta sonra bile hastalığım hiçbir hafifleme belirtisi göstermedi" diyen Kelly'e süper grip teşhisi konuldu.
Bununla birlikte, son haftalarda, birçok insan, bilim insanlarının hastalığı "süper grip" olarak adlandırdığı şiddetli grip benzeri semptomlar yaşadığını bildirdi.
SÜPER GRİP NEDİR? KORONA İLE BENZERLİKLERİ NELER?
Soğuk algınlığına virüsün 200'den fazla farklı türü neden oluyor. Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi'nin eski direktörü Prof. Dr. Ronald Eccles, şu anda dolaşan "süper grip"in solunum sinsityal virüsünün (RSV) bir sonucu olduğunu söyledi.
RSV virüsü; grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlere neden olurken, tedavisinde gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor.
Tüm yaş gruplarında özellikle bebekler ve yaşlılarda yaşamı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüs, son yıllarda görülme sıklığındaki artışla dikkat çekiyor.
Çocukların tümü 2 yaşına kadar en az bir kez RSV ile hastalanıyor ve hayat boyu bu enfeksiyonun tekrarı sık olarak görülüyor. . Büyük çocuk ve erişkinlerde RSV genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu; bebek ve küçük çocuklar ile prematüre doğanlarda, bağışıklık yetmezliği olanlarda ve yaşlılarda ciddi alt solunum yolu enfeksiyonları gelişebiliyor.
RSV ile ilgili sorunlardan biri ise oldukça bulaşıcı olması. Öksürme ve hapşırma yoluyla bulaşıyor, ancak Covid-19'dan farklı olarak eller ve yüzeyler yoluyla da geniş çapta yayılır. Bu, virüsün sınıflardaki çocuklar arasında yayılmasını durdurmanın neredeyse imkansız olduğu anlamına geliyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Süper gripten muzdarip olanlar sinüs ve göğüs enfeksiyonları, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve tat ve koku kaybı gibi semptomlar yaşıyor. Bu semptomlar Covid-19'un belirtilerine benziyor, ancak hastalar PCR testlerinde pozitif çıkmıyor. Ancak, süper gribe yakalananlar da Covid-19 hastaları gibi günlerce yatakta kalabiliyor.
NEDEN ŞİMDİ ORTAYA ÇIKTI?
Prof. Dr. Eccles, aylarca süren karantinanın soğuk algınlığına neden olan virüslere karşı insanların bağışıklığını azalttığını açıkladı.
Eccles, "Normalde günlük veya haftalık olarak bu virüslere maruz kalıyoruz. Ama şimdi bir yıldır antrenman yapmayan kondisyonsuz sporcular gibiyiz. Aniden bu virüse yakalandık ve bağışıklık sistemimiz buna aşırı tepki veriyor. Bu, nedenle birçok insan normal soğuk algınlığından daha şiddetli semptomlar yaşıyor" diye konuştu.
NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?
Bilim insanları, karantina dışında, süper gribe yakalanmamak için yapılabilecek çok fazla bir şey olmadığını açıkladı. Eğer, hasta olacak kadar şanssızsanız, çoğu vaka ağrı kesici ve dinlenme kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Sıcak bir içecek öksürüğü hafifletmeye yardımcı olurken, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısını hafifletmek için doktorunuzun tavsiye ettiği ilaçları alabilirsiniz.
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