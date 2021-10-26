Dünyayı bekleyen yeni tehlike! Süper grip giderek yayılıyor! PCR testi negatif çıkıyor ama...

Çocukların tümü 2 yaşına kadar en az bir kez RSV ile hastalanıyor ve hayat boyu bu enfeksiyonun tekrarı sık olarak görülüyor. . Büyük çocuk ve erişkinlerde RSV genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu; bebek ve küçük çocuklar ile prematüre doğanlarda, bağışıklık yetmezliği olanlarda ve yaşlılarda ciddi alt solunum yolu enfeksiyonları gelişebiliyor.

RSV ile ilgili sorunlardan biri ise oldukça bulaşıcı olması. Öksürme ve hapşırma yoluyla bulaşıyor, ancak Covid-19'dan farklı olarak eller ve yüzeyler yoluyla da geniş çapta yayılır. Bu, virüsün sınıflardaki çocuklar arasında yayılmasını durdurmanın neredeyse imkansız olduğu anlamına geliyor.