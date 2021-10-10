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Korona virüs ile birlikte flaş "çift virüs" uyarısı | Ölüm olasılığı iki kat daha fazla...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 10.10.2021 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021
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Korona virüs ile birlikte flaş çift virüs uyarısı | Ölüm olasılığı iki kat daha fazla...

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Bir taraftan da havaların soğuması virüsün yayılmasını iyice kolaylaştırıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı Başkanı Doktor Jenny Harrie'den "çift virüs" (Twimdemic) uyarısı geldi. İşte sağlık haberimizin detayları....

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Sonbahar ve kış aylarında daha korkunç düzeye çıkan Kovid-19, yaşamı olumsuz etkileyecek. Yaklaşık iki senedir hayatı felç eden corona virüs 5 milyona yakın insanın canını aldı.

Henüz koronavirüs salgını sona ermemişken dünya yeni bir virüs tehdidi altında...

Uzmanlar bir süredir "Twimdemic" (çift pandemi) konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara bir yenisi İngiltere'den geldi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı başkanı Dr. Jenny Harrie, grip ve Kovid-19'un aynı anda insanları hedef alabileceğini belirtti.

ÖLÜM ORANI İKİ KAT DAHA FAZLA

Harries'e göre, bu kış aynı anda hem grip hem de Kovid-19'a yakalanan kişilerin ölme olasılığı, yalnızca koronavirüsü olanlara göre iki kat daha fazla.

İngiltere'nin 'belirsiz biz kışla' karşı karşıya olduğunun altını çizen Harries çözümün aşı olduğunu vurguladı.

Bilim insanı mutlaka hem Koronavirüs hem de grip aşılarının olunması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl da benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı.

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