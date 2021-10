DSÖ’den son dakika açıklaması: İlk kez çocuklar için o aşıyı önerdi

Açıklamada ayrıca, aşının küresel olarak en ölümcül sıtma paraziti ve Afrika'da en yaygın olan P. falciparum'a karşı etkili olduğu belirtildi.



DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıtma aşısının çocuklarda uygulanacak olmasının tarihi bir an olduğunu ifade ederek, "Bu aşıyı sıtmayı önlemek için mevcut araçların üzerine kullanmak, her yıl on binlerce gencin hayatını kurtarabilir" dedi.