DSÖ’den son dakika açıklaması: İlk kez çocuklar için o aşıyı önerdi

"İLK KEZ BÖYLE BİR AŞIYA SAHİBİZ"



DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr Matshidiso Moeti ise, "Yüzyıllardır sıtma, Sahra Altı Afrika'da büyük acılara neden oldu. Uzun zamandır etkili bir sıtma aşısı bulmayı umuyorduk ve şimdi ilk kez böyle bir aşıya sahibiz" ifadelerini kullanarak, "Bugünün tavsiyesi, hastalığın en ağır yükünü omuzlayan kıta için bir umut ışığı sunuyor ve çok sayıda Afrikalı çocuğun sıtmadan korunarak sağlıklı yetişkinlere dönüşmesini bekliyoruz" dedi.