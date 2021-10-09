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Hangi kan grubu daha sağlıklı? Hava kirliliğine karşı en dirençli kan grubu hangisi? İngiltere'deki flaş araştırma sonuçlandı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
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Hangi kan grubu daha sağlıklı? Hava kirliliğine karşı en dirençli kan grubu hangisi? İngiltere’deki flaş araştırma sonuçlandı

İngiltere’de yapılan ve sonuçları açıklanan araştırmada kan gruplarının insanların hastalıklarıyla arasında bir bağlantı olduğu belirtildi. Peki en sağlıklı kan grubu hangisi? Hangi kan grubundaki insanlar risk taşıyor? Hava kirliliğine karşı en dirençli kan grubu hangisi? İşte detaylar...

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışmaya göre, kan gruplarının hastalıklar ile bağlantılı olduğu belirtildi.

EN SAĞLIKLI KAN GRUBU HANGİSİ?

Tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği aktarılan araştırmada, 0 kan grubunun genel itibarıyla en sağlıklı kan grubu olduğu bildirildi.

BİRÇOK HASTALIKTA ETKİLİ İDDİASI

Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi.

KAN PIHTILAŞMASI RİSKİ

Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı.

AB KAN GRUBUNDAKİLERDE RİSK FAZLA

882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu aktarılırken, 0 kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz yıllarda ABD'de yapılan bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma olasılıklarının yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip kişilerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla olduğu vurgulanmıştı.

0 KAN GRUBU HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI DAHA DİRENÇLİ

Yapılan başka bir araştırmada 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğu, bununla birlikte kalp krizi ihtimallerinin de daha düşük olduğunun altı çizilmişti.

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, araştırmalar ile ilgili, alyuvarlarınızın dışında bulunan ve hangi kan grubu olduğunuzu belirleyen moleküllerin kanınızın pıhtılaşma şeklini değiştirebileceğini söyledi.

Young, "Kan grubu antijenlerinin kan pıhtılaşmasını etkilediğine dair hiçbir şüphe yok" derken, "Hücre zarındaki proteinler, kan pıhtılaşması ve kardiyovasküler hastalıkların duyarlılığını etkileyebilen bu yapışkanlık faktörlerini etkiler" diye konuştu.

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