Hangi kan grubu daha sağlıklı? Hava kirliliğine karşı en dirençli kan grubu hangisi? İngiltere’deki flaş araştırma sonuçlandı

Geçtiğimiz yıllarda ABD'de yapılan bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma olasılıklarının yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip kişilerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla olduğu vurgulanmıştı.