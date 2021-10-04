Koronavirüs aşısında üçüncü doz zorunlu oldu! Dünyada bir ilk! Üçüncü doz aşı olmayan kapalı alanlara giremeyecek I İsrail'den son dakika açıklaması
Koronavirüs salgını döneminde sıkı tedbir kararlarıyla dikkat çeken İsrail'de dünyada ilk olacak bir karara imza atıldı. İsrail, koronavirüs aşısında üçüncü dozu tüm vatandaşlarına zorunlu hale getirdi.Yapılan açıklamada 3.doz aşısını yaptırmayan kişilerin hayatlarının kısıtlanacağı ve kapalı alanlara giremeyecekleri ifade edildi. Üçüncü doz aşı zorunlu mu? Hatırlatma dozu nedir?
Koronavirüs salgınında ipleri gevşetmeyen İsrail hükümeti bir ilke daha imza attı. Ülkede tartışmalara neden olan kararda Covid-19'daki üçüncü doz zorunlu hale geldi.
ÜÇÜNCÜ DOZU YAPTIRMAYANLARIN HAYATI KISITLANACAK
Hatırlatma aşısı olarak da bilinen üçüncü dozu yapmayanların hayatı kısıtlanacak. Hükümetin aktardığı bilgilere göre hatırlatma dozunu yapmayanların aşı pasaportları geçerliliğini yitirecek.
AŞI PASAPORTU OLMAYANLAR KAPALI ORTAMLARA GİREMEYECEK
Aşı pasaportu olmayan insanlar kapalı toplu alanlara giremeyecek. Aktarılan bilgilere göre barlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri gibi yerler de bu yasak kapsamına alındı.
2 MİLYONA YAKIN KİŞİYİ ETKİLEYECEK
Basına yansıyan verilere göre önümüzdeki günlerde 2 milyona yakın insanın aşı pasaportu geçerliliğini yitirecek.
2 DOZ AŞI ZORUNLUYDU
İsrail'in aşı için geliştirdiği yeşil ışık sistemi halihazırda 2 doz aşıyı zorunlu tutuyordu. Bu haliyle eleştirilere neden olsa sisteme üçüncü doz zorunluluğu da gelmiş oldu.
15 MİLYON DOZ UYGULANDI
Pfizer Biontech aşısını kullanan İsrail'de şimdiye kadar 15 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Nüfusu 9 milyonun üzerinde olan ülkede yaklaşık 6 milyon insana 2. doz aşı yapıldı.
İsrail'de şimdiye kadar 1.3 milyona yakın Covid-19 vakası tespit edilirken 7 bin 821 kişi öldü.
TÜRKİYE SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YAN ETKİ AÇIKLAMASI
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
HATIRLARMA DOZU NEDİR?
Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu ya da Rapel dozu denilen aşılar vuruluyor.
Koronavirüs aşılarında halihazırda belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulduğu için hatırlatma dozu uygulanmaya başlarsa bu da üçüncü doz anlamına gelecek.
Pekiştirme aşısıyla birlikte antikor seviyesi yeniden artacağı için vücut koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacak.
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