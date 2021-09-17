BioNTech aşısında üçüncü doz olanları sevindirecek haber! İsrail'de kritik araştırma sonuçlandı! BioNTech aşısından kaç doz olmak gerekli? 3.doz aşı yaptırılmalı mı?
İsrail'de koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech aşısına yönelik yapılan araştırmaya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada BioNTech aşısının üçüncü dozunu yaptıran kişilerin hastalığı ağır geçirme ihtimalinin 20 kat önlendiği ifade edildi. İşte detaylar...
ARAŞTIRMA SONUÇLANDI
The New England Journal of Medicine dergisi, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna ilişkin İsrail'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı.
11.3 KAT KAT AZ ÇIKTI
Araştırmada, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu olduktan 12 gün sonra enfeksiyon olasılığı, sadece iki doz aşı yaptıranlara göre 11,3 kat daha az çıktı.
AĞIR GEÇİRME RİSKİNİ 20 KAT DÜŞÜRÜYOR
Üçüncü doz aşının Kovid-19'u ağır geçirme riskini de 19,5 kat düşürdüğü ifade edildi.
"ÜÇÜNCÜ DOZ OLMAYANLARIN ARASINDA..."
İsrail Sağlık Bakanlığı ve ülkedeki bazı hastanelerin iş birliği ile yapılan araştırmanın, uygun görülmesine rağmen üçüncü dozu olmayanların da aralarında bulunduğu 1 milyon fazla İsraillinin verilerini içerdiği kaydedildi.
12 YAŞ ÜSTÜ GRUP EKLENMİŞTİ
Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.
İSRAİL'DE SON DURUM
Yaklaşık 9,4 milyon nüfusa sahip İsrail'de 6 milyon 56 bin kişiye COVID-19 aşısının birinci, 5 milyon 566 bin kişiye ikinci, 2 milyon 984 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.
AŞI SONRASI YAN ETKİLER NELER?
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
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