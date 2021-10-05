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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklaması! Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs aşısına yönelik bir paylaşımda bulundu.

Koca "Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullandı.

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