Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs aşısına yönelik bir paylaşımda bulundu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
- İŞKUR'dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...
- Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Ekim internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021?
- Öğrencilere 570 TL yardım! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?
- 0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...
- AÖL son dakika: AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021?
- 5 bin jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş alımı 2021 sonuçları açıklandı mı? JGK son duyurular...
- EDHO bugün var mı? 5 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı yok mu?
- 6 Ekim’de otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul’da otobüsler bedava mı?
- Gözler MSB'de! Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2021 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
- Lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasak mı?
- 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu için dikkat çeken tarih! Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyor!