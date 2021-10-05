Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika açıklaması! Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz

Koca "Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullandı.

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