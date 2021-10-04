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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 4 Ekim 2021 vaka vefat aşılama rakamları

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Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 4 Ekim 2021 vaka vefat aşılama rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı korona virüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama verilerine ait rakamları içeren tabloyu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı corona virüs (Covid-19) vaka, vefat ve aşılama tablosunu açıkladı.

4 Ekim 2021 tarihinde Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat rakamları ne kadar oldu? İşte son dakika haberimizin ayrıntıları...

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

4 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 810 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248 oldu.
Bir günde toplam 352 bin 214 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 152 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,91 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,22 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım" dedi.

3 EKİM

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1 EKİM

30 EYLÜL

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27 EYLÜL

26 EYLÜL

25 EYLÜL

24 EYLÜL

4 Ekim 2021 vaka vefat aşılama rakamları 4 EKİM 2021 VAKA VEFAT AŞILAMA RAKAMLARI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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