SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 30 Eylül 2021 koronavirüs vaka vefat aşılama rakamları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 24 saatlik verileri içeren korona virüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren tabloyu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan açıklama yaparak son tabloyu yorumladı.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 30 Eylül 2021'e ait korona virüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren tabloyu açıkladı.
216 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN VAKA TABLOSU (30 EYLÜL 2021)
Bir günde toplam 357 bin 853 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 119 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 71,69 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,74 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 495 bin 613'e yükseldi.
"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.
"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 45,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.
BAKAN KOCA: SONUÇ FARKLI OLACAKTI...
Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım." dedi.
29 EYLÜL
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