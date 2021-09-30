BioNTech kurucu ortağı Özlem Türeci’den Covid-19’un geleceğine ilişkin açıklama

'BİRKAÇ YIL DAHA BİZE EŞLİK EDECEK'

"Yeni bir normale dönmemiz gerekeceğini, çünkü bu virüsün bize birkaç yıl daha eşlik edeceğini" sözlerine ekleyen Türeci, corona virüs varyantları ile ilgili de açıklamada bulundu.

Yeni varyantlarla ile ilgili endişeler hakkında sorulan soruya Dr Özlem Türeci, BioNTech'in "gelecekteki varyantları sürekli olarak değerlendirdiğini ve daha fazlasının olacağını" söyledi.